WhatsApp hace oficiales sus “mensajes temporales”

WhatsApp tiene listos los mensajes que se autodestruyen: la empresa los hace oficiales pero aún hay mucha variedad a la hora de dar opciones de privacidad a sus usuarios, sobre todo viendo las capacidades de otras apps rivales. Ahora, algo que se rumoreaba se confirma en relación con esto, ya que WhatsApp ha añadido información sobre los mensajes temporales en su web.

Ésta es pues la denominación oficial que ha recibido la función de poder enviar mensajes que se autodestruyen automáticamente. Eso sí, se trata de algo que aún no ha llegado a las apps aunque ya aparezca en su página de soporte.

Un paso más hacia la mejora de la privacidad (pero pequeño)

Explica la compañía que una vez se active esta función, “los nuevos mensajes que se envíen en el chat desaparecerán después de siete días”, sin que se aplique a los mensajes enviados o recibidos anteriormente en el chat que se trate. Eso sí, mientras que en una conversación individual cualquier usuario podrá activarlo, en un grupo sólo podrá hacerlo el administrador.

Aunque hay algunas puntualizaciones que en la práctica harán que puedan ser mensajes menos efímeros. Así, aunque la motivación sea la privacidad, en los siguientes casos la permanencia del mensaje puede sobrepasar los siete días:

Las notificaciones: si las tenemos activadas tendremos que caer en la cuenta de que estos mensajes no desaparecen de las mismas.

WhatsApp habilitó desde hace un tiempo la función de responder mensajes directamente dentro de un propio chat o citarlos. Haciendo esto a un mensaje temporal haremos que el texto pueda permanecer en el chat (aunque el original desaparezca).

La copia de seguridad: los mensajes temporales también se guardan en la copia de seguridad de WhatsApp, de modo que si se restaura la copia los mensajes seguirán apareciendo aunque hayan pasado los siete días.

La descarga automática: si tenemos activada la descarga automática de archivos en WhatsApp y se nos envía un archivo mediante un mensaje temporal, éste quedará guardado en nuestro dispositivo aunque el mensaje original desaparezca.

Por ahora no especifican si habrá un contador o la posibilidad de establecer un periodo de duración distinto a los siete días. Eso sí, lo que sabemos es que si se intenta reenviar un mensaje temporal a un chat que no tiene esta función habilitada, dicho mensaje no se mostrará.

La compañía además recuerda que esta función debe usarse con personas de confianza, ya que resulta muy sencillo realizar capturas o tomar directamente una fotografía. Es por ello que parece estar algo menos rematada en cuanto opciones que en Telegram o Signal, aunque habrá que ver si desde que se hace oficial esta función hasta que llega a los móviles se aplican más cambios.