‘Virus’, ‘Pandemic’ y otras películas sobre pandemias que ver en Netflix

Ver películas y series supone uno de los planes más fáciles y entretenidos para amenizar esta cuarentena. Y aunque no sea una opción para todos los estómagos, habrá quién esté interesado en sumergirse en ese tipo de género distópico que construye su trama en función de una premisa similar a la crisis que estamos viviendo estos días en la mayor parte del planeta (y debido a la cual nos hayamos confinados en primer lugar): las pandemias.

Netflix dispone en su catálogo de un notable número de producciones que cuentan historias más o menos fantásticas o ‘realistas’ articuladas en torno a la lucha entre la humanidad y un virus altamente infeccioso y destructor. Aquí recomendamos algunas de ellas:

‘Virus’

Película surcoreana del 2013 que estos días está arrasando en la plataforma. Un terrible brote vírico nace en un suburbio de Seúl para pasar a expandirse por toda la ciudad, que se prepara para cerrar sus fronteras en medio del caos mientras dos especialistas tratan de encontrar al paciente cero para poder desarrollar una vacuna.

‘Pandemic: how to prevent an outbreak’

Serie documental de seis capítulos, producida en Estados Unidos este mismo año, que narra las historias de los profesionales sanitarios en la primera línea de batalla contra la gripe, ofreciendo algunas claves para la defensa ante próximas epidemias.

‘Contagio’

Las similitudes de su argumento con la situación actual del coronavirus han convertido este film de Steven Soderberg, estrenado en 2011, en el más descargado de forma ilegal en las últimas semanas. Un reparto de lujo, capitaneado por Jude Law, Matt Damon, Kate Winslet, Marion Cotillard y Gwyneth Paltrow, se ve zarandeado por las consecuencias de un virus mortal y altamente infeccioso originado en Hong Kong que pronto pone patas arriba el mundo entero.

‘Cargo’

Cinta australiana del 2017 con Martin Freeman a la cabeza, encarnando a un hombre que atraviesa a pie una salvaje región australiana con su hija, tratando de huir de los sanguinarios zombies que rondan por doquier producto de una escalofriante pandemia.

‘Infectados’

Película de terror del 2011 protagonizada por Chris Pine que cuenta la historia de cuatro jóvenes que tratan de escapar de una devastadora epidemia dirigiéndose a un refugio del Golfo de México. Pero a mitad de trayecto, una avería del coche les obliga a tener que cambiar los planes, abriendo ante ellos la amenaza de incontables peligros.

’93 días’

Película nigeriana de 2016 inspirada en el brote de ébola y basada en hechos reales, que sigue la pugna de una serie de médicos para tratar de contener la epidemia cuando un hombre infectado llega a la superpoblada ciudad de Lagos.

’12 monos’

Clásico moderno de la ciencia ficción, este film de 1995 dirigida por Terry Gilliams cuenta con Bruce Willis y Brad Pitt como protagonistas. En el año 2035, las comunidades humanas viven bajo tierra después de que una terrible enfermedad provocada por un virus haya diezmado a la población. Un prisionero voluntario viaja al pasado para conseguir una muestra del virus que permita fabricar un antídoto.

‘Soy leyenda’

Will Smith es el (solitario) protagonista de esta cinta de 2007 sobre el último hombre vivo de la tierra, un virólogo que se mueve por la ciudad entre tundas de vampiros asesinos después de que una truculenta pandemia haya azotado la civilización. Aprovechando su inmunidad, el superviviente tratará de desarrollar un remedio que pueda curar a la humanidad.

‘Guerra Mundial Z’

Brad Pitt capitanea esta superproducción del 2013 en la que interpreta a un investigador de Naciones Unidas encargado de salvar el mundo después de que una pandemia de zombies comience a hacer estragos en las ciudades de todo el planeta.

‘Tren a Busan’

Aclamada y vertiginosa cinta surcoreana del 2016, centrada en las pesquisas de un grupo de viajeros de tren que tratan de escapar de la destrucción que comienza a extenderse por el país a raíz de un letal brote vírico.