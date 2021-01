Tendencias tecnolgógicas para el 2021

El año 2020 ha sido un periodo de tiempo complicado para todo tipo de sectores. El tecnológico no ha sido uno de los más perjudicados por el efecto de la pandemia global, pero sí ha sufrido una transformación evidente en muchos aspectos, o ha supuesto que los procesos de transformación en curso se hayan acelerado o se hayan parado de un modo más o menos brusco.

Ya desde la suspensión del Mobile World Congress se empezaron a notar los efectos de una emergencia y crisis sanitaria que ha afectado especialmente a las dinámicas de trabajo presencial, las reuniones, los viajes de negocios o las ventas de soluciones tecnológicas y las ofertas de servicios.

Herramientas como Teams de Microsoft o Zoom han irrumpido en nuestra cotidianeidad de un modo abrupto, al tiempo que las herramientas para tele-trabajar, tele-estudiar o para pasar, desde una perspectiva amplia, de la presencia a la tele-presencia, han sido adoptadas o impuestas sin mucho margen para refinamientos en aspectos como el de la seguridad o ciber-seguridad.

Panorama global

Según IDC, las inversiones en transformación digital a escala global alcanzarán los 6,8 billones de dólares entre 2020 y 2023 y, para 2020, el 65% del PIB global habrá sido digitalizado.

De acuerdo con la consultora, centrándonos en la industria IT para el año 2020 y 2021, y como parte del informe anual de CompTIA para la industria IT, los ingresos globales del sector TI alcanzarán los 4,8 billones de dólares en 2020 y llegarán a los 5 billones en 2021.

Es cierto que las previsiones iniciales (de febrero de 2020) para el sector TI en 2020 eran de 5,2 billones de dólares, pero los datos muestran que, a pesar de la convulsión inicial, el sector de las Tecnologías de la Información ha sabido recomponerse y convertirse en un pilar esencial de la reconstrucción de un mundo presencial en otro tele-presencial.

Dimensionando el espacio de trabajo y los procesos

Uno de los retos a los que se enfrentan las empresas que han mantenido o aumentado su actividad en los tiempos del coronavirus, es el de reducir el número de trabajadores que pueden compartir un espacio laboral, al tiempo que aumentan las necesidades. Sectores como el transporte o la logística, sin ir más lejos, han visto cómo su actividad se ha incrementado notablemente, al tiempo que muchos negocios han visto cómo sus clientes han pasado de la atención presencial a la atención online.

Los pedidos online pueden llegar a cualquier hora del día, y no necesariamente de uno en uno como sucede en un comercio presencial. Las oportunidades de negocio aumentan, pero siempre y cuando no haya que contratar a más empleados para atender los procesos de compra o contratación de servicios. Son procesos mecánicos y susceptibles de automatización, que en un modelo presencial de atención al cliente no interesa automatizar de facto, pero que en un modelo online sí interesa gestionar mediante robots de software.

Las tendencias

De hecho, la automatización es una de las tendencias esenciales del sector TI para 2021. Veamos algunas de ellas y cómo encajan en un mundo que está cambiando de un modo más relevante y rápido que nunca antes.

Ni siquiera los grandes conflictos bélicos del siglo pasado pueden compararse al fenómeno de la pandemia global: el distanciamiento social, los confinamientos o la suspensión por tiempo indefinido de actividades como el turismo o los viajes han sido factores de disrupción en sectores como el turismo, el transporte, la hostelería o la industria en un entramado de efectos colaterales y reacciones en cadena que afectan de formas impredecibles a la economía.

Automatización robótica

La automatización de procesos o Robotic Process Automation (RPA) se ha erigido como una de las áreas de mayor crecimiento dentro del sector TI. Se trata de automatizar aquellas tareas repetitivas y sistemáticas que se llevan a cabo de forma habitual como parte de una actividad laboral frente a una o varias herramientas de software.

Los empleados invierten ingentes cantidades de tiempo en tareas como pasar contactos y datos de una aplicación a otra, por ejemplo. Si los datos de clientes se capturan con una herramienta OCR, por ejemplo, pero se procesan con una herramienta de base de datos corporativa, en muchas ocasiones este trasvase de información se realiza “a mano” por parte de los empleados. Además, los procesos automatizados no tienen horarios y funcionan 24×7.

5G, el momento de empezar a ver su verdadero potencial

De momento, 5G aporta poco más que un ancho de banda superior a LTE y una latencia también mejor. Pero es de esperar que en 2021 empecemos a ver servicios que solo son posibles usando tecnologías 5G, que empezarán a usar tecnologías Stand Alone o SA frente a la NSA actual.

Sectores como las comunicaciones críticas, los servicios de telecomunicaciones para control remoto de infraestructuras o para trabajo colaborativo en campos como la medicina precisan de tecnologías 5G SA con el network slicing. En 2021 deberíamos ser testigos de proyectos piloto que avancen modelos de negocio y servicios comerciales más adelante en segmentos como la industria, la medicina, el transporte o la gestión de infraestructuras.

Un año 2021 incierto, pero que se aborda desde el optimismo

Para el sector de las Tecnologías de la Información 2020 ha sido una prueba de fuego para los procesos de transformación digital que comenzaron hace unos años realmente están sustentados sobre pilares sólidos.

La realidad es que unos se han mostrado más robustos que otros: la nube ha sido clave para permitir que muchos negocios hayan sido capaces de sobrevivir o de reorientar sus modelos de negocio presenciales a otros tele-presenciales. La seguridad, sin embargo, no ha estado a la altura, especialmente en las empresas medianas y pequeñas sin departamentos TI suficientemente capaces.

El año 2021 será el de la consolidación de nuevas formas de enfrentarse a los cambios: muchos de los usos y costumbres que se han adoptado de emergencia en 2020 se quedarán de facto en 2021. Habrá procesos de destrucción de trabajos y negocios a causa de tendencias como la automatización de procesos, pero habrá margen para crear otros trabajos nuevos, u ocupaciones nuevas alrededor de tecnologías como 5G o el IoB o la IA desde la perspectiva de la ingeniería.