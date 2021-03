Netflix planea restringir las cuentas compartidas

Era un oasis en medio de la burbuja de las plataformas de ‘streaming‘. Tanto por su estrategia de estrenos masivos como por su política de cuentas compartidas, que desde su nacimiento ha permitido en todos los países donde opera. Sin embargo, parece que esta práctica puede terminar más pronto que tarde, de igual modo que la plataforma ha virado su estrategia y ha apostado por contenidos de calidad que compitan de tú a tú en los grandes premios de la industria.

Netflix planea restringir el uso de cuentas compartidas para usuarios no convivientes, de tal modo que, a pesar de contar con la contraseña del cliente, no puedan disfrutar del servicio digital aquellos que no lo hayan contratado o no vivan en la misma unidad familiar que quien lo ha hecho.

Hasta el momento, las cuentas de Netflix permiten un máximo de cinco usuarios diferentes que, sin embargo, pueden a su vez compartir los servicios de la plataforma sin que haya ninguna limitación de dispositivos en una misma sesión iniciada.

Netflix solo estaría estudiando esta opción, a través de un mensaje que han recibido algunos usuarios de la plataforma de ‘streaming‘: ”Si no vives con el propietario de esta cuenta, necesitas tu propia cuenta para seguir viendo”. El usuario, a su vez, puede verificar su identidad a través de un código que se envía por mensaje de texto o correo electrónico al propietario de la cuenta. También existe la opción de ”verificar más tarde” y seguir disfrutando de los contenidos hasta nuevo aviso.

”Esta prueba está diseñada para ayudar a garantizar que las personas que usan cuentas de Netflix estén autorizadas para hacerlo”, ha aclarado un portavoz de Netflix. Por su parte, el director ejecutivo de la plataforma de ‘streaming‘, Reed Hastings, aseguró en 2016 que ”el uso compartido de contraseñas es algo con lo que tienes que aprender a vivir porque hay mucho intercambio de contraseñas legítimo, como compartir con tu pareja, con tus hijos, así que no hay una línea clara y nosotros creo que lo estamos haciendo bien”.