Estrenos de Amazon Prime para el mes de noviembre

Para que planees las series y películas que quieres ver, te traemos la lista completa de los estrenos de Amazon Prime para este mes de noviembre. Algunos de estos contenidos son exclusivos, los cuales cuentan con el sello inigualable de la marca.

1 DE NOVIEMBRE

Crazy Rich Asians

Esta es una comedia romántica contemporánea, basada en el exitoso bestseller mundial, y una película que ha causado sensación. La neoyorkina Rachel Chu va con su novio, Nick Young, a la boda de su mejor amigo en Singapur. Emocionada por visitar Asia por primera vez, pero nerviosa por conocer a la familia de Nick, Rachel no está preparada para saber que Nick se ha olvidado de mencionar algunos detalles clave sobre sí mismo y su familia.

Smallfoot.

Un yeti llamado Migo está convencido de que un humano conocido como “Small Foot” es real y tiene que demostrarle a su tribu que existe, pues para los yetis eso solo era una leyenda. Con la ayuda de Meechee y la S.E.S (Smallfoot Evidentiary Society) debe de comprobarlo.

3 DE NOVIEMBRE

Survive the Night

Un médico deshonrado y su familia son rehenes en su propia casa, a manos de delincuentes que tratan de huir cuando un robo que sale mal les obliga a buscar atención médica inmediata.

4 DE NOVIEMBRE

Preacher: 4ª Temporada

Basada en la popular franquicia de cómics de culto del mismo nombre. Preacher es un drama de comedia sobrenatural, retorcido y oscuro que sigue a un predicador del oeste de Texas llamado Jesse Custer. En él vive una entidad misteriosa que le hace desarrollar un poder muy inusual. Jesse, su exnovia Tulip y un vagabundo irlandés llamado Cassidy son arrojados a un mundo loco repleto de personajes del cielo, el infierno y todos los lugares que se encuentran en medio.

5 DE NOVIEMBRE

Mamá al volante

Cuenta la historia de Fabiana una mamá que luego de que se esposo se enferma, tiene que hacerse cargo del coche que le da el sustento al hogar y enfrentarse al rudo mundo de los taxistas, mientras que su marido tiene que hacerse cargo de las labores de la casa donde no sabe qué hacer.

6 DE NOVIEMBRE

De Brutas, Nada

Una serie en la que la amistad, el amor y las situaciones de la vida, muestran a los personajes lo que realmente importa. Después del engaño de su futuro esposo, Cristina (Tessa Ia) tiene que encontrar roomie para compartir los gastos de su departamento. Ahí conoce a Alejandro (Christian Vázquez) y gracias a los supuestos que ella y sus amigos hace sobre él, piensan que es el perfecto candidato para ser su roomie. Se verán envueltos en diversos enredos y se darán cuenta de un gran problema: ambos están completamente enamorados del otro. Esta serie también es protagonizada por Marimar Vega, José Pablo Minor, Diana Bovio, Julián Román y Carolina Ramírez.

7 DE NOVIEMBRE

A Star Is Born

El experimentado músico Jackson Maine (Bradley Cooper) descubre y se enamora de la artista en apuros Ally (Gaga). Ella casi ha renunciado a su sueño de triunfar como cantante, hasta que Jack la convence para que se convierta en el centro de atención. Pero incluso cuando la carrera de Ally despega, el lado personal de su relación se está rompiendo, ya que Jack libra una batalla continua con sus propios demonios internos.

9 DE NOVIEMBRE

De Férias Com O Ex Brasil

Llega la sexta temporada. Presenta a diez hombres y mujeres solteros que disfrutan de unas vacaciones de verano en el paraíso mientras buscan el amor. Sin embargo, sus exparejas llegaron para cambiar las cosas.

12 DE NOVIEMBRE

This Is Us

Para que sigas descubriendo la historia de los Pearson, traemos para ti la anticipada cuarta temporada de This Is Us. La historia generacional de la familia Pearson se desarrolla en un drama emocional y emotivo. En momentos de amor, alegría, triunfo y angustia, surgen revelaciones del pasado de los padres Jack y Rebecca, mientras que los trillizos Kate, Randall y Kevin descubren un significado más profundo en sus vidas.

Nekrotronic

Descubre lo que hay detrás de tu computadora en Nekrotronic. Un hombre descubre que es parte de una secta secreta de seres mágicos que cazan y destruyen demonios en Internet.

13 DE NOVIEMBRE

Alex Rider

Si te gustan las aventuras de espías, Alex Rider es para ti. Descubre cuál es su misión en una película llena de suspenso y acción. Alex Rider es un adolescente ordinario que es enlistado para trabajar en MI6, el servicio de inteligencia secreto inglés, y usará habilidades que no sabía que tenía, para convertirse en un espía extraordinario. La serie está basada en las novelas del mismo nombre, escritas por Anthony Horowitz.

Dignidad

Eta serie se encuentra ambientada en el sur de Chile y cuenta la historia de un misterioso culto germánico llamado “Colonia Dignidad”, fundado por un exsoldado nazi, el desaparecido Paul Schäfer, y el complicado desafío que significa para un joven abogado el poder llevarlo ante la justicia. La serie fue inspirada en hechos reales que sucedieron en los años 90, período en que se descubrieron las aberrantes prácticas que tuvieron lugar en la localidad conocida como Villa Baviera y amparado por la dictadura de Pinochet. Los actores Götz Otto, Devid Striesow, Nils Rovira-Muñoz, Marcel Rodríguez, Jennifer Ulrich, Antonia Zegers y Martina Klier, son parte de los talentos que dieron vida a este thriller.

15 DE NOVIEMBRE

Goosebumps 2: Haunted Halloween

Tres años después de los eventos casi catastróficos que tuvieron lugar en Goosebumps (2015), una vez más, las monstruosas creaciones de RL Stine, incluida el muñeco vengativo, Slappy the Dummy, cobran vida cuando los mejores amigos, Sam y Sonny, sacan la luz un libro misterioso. Con Halloween a la vuelta de la esquina, los desprevenidos ciudadanos de Wardenclyffe, Nueva York, deben prepararse para otra pesadilla interminable, mientras los niños desatan inadvertidamente los terrores inimaginables de un manuscrito inédito de Goosebumps.

19 DE NOVIEMBRE

Backdoor: 2ª Temporada

Llega la segunda temporada del fenómeno de YouTube y una de las marcas de comedia en español más populares y compartidas en redes sociales. Conformada por episodios con varios sketches y una alineación estrella de los comediantes más divertidos en México, la diversión está garantizada.

The Accused

Dolores Dreier, vive la vida de una joven estudiante hasta que su mejor amiga es brutalmente asesinada. Dos años después, es la única acusada del crimen. Dolores se prepara para el juicio aislado en casa, mientras que la familia Dreier trabaja en equipo, dispuestos a hacer todo lo posible para defender a su hija. Acorralada por la evidencia, Dolores tendrá que enfrentarse a sus propias dudas sobre lo que realmente sucedió.

Shark Tank Colombia

Cinco experimentados inversionistas afinarán la mira para reconocer los mejores emprendimientos y multiplicar sus ganancias. En este tanque todo puede pasar, y los emprendedores deben estar preparados para demostrar el valor de sus empresas, pues los tiburones no morderán a la primera y sólo invertirán en los proyectos con mayor potencial.

Under The Silver Lake

Sam (Andrew Garfield) es un desencantado de 33 años que descubre a una misteriosa mujer, Sarah (Riley Keough), nadando en la piscina de su apartamento. Cuando ella desaparece, Sam se embarca en una búsqueda surrealista por Los Ángeles para descifrar el secreto detrás de su desaparición, llevándolo a las profundidades más oscuras del misterio, el escándalo y la conspiración en la Ciudad de Los Ángeles.

20 DE NOVIEMBRE

The Pack

En esta emocionante aventura global, 12 equipos de perros con sus compañeros humanos competirán en divertidos y emocionantes retos celebrando su vínculo inquebrantable. El duo ganador obtendrá un premio de 500 mil dólares y 250 mil dólares para una organización benéfica de su elección. The Pack es conducido por la medallista olímpica de esquí, Lindsey Vonn y su compañera perruna, Lucy.

25 DE NOVIEMBRE

Uncle Frank

En 1973, cuando Frank Bledsoe y su sobrina Beth, de 18 años, hacen un viaje por carretera desde Manhattan a Creekville, Carolina del Sur para el funeral del patriarca de la familia, se les une inesperadamente el amante de Frank, Walid. Juntos, descubrirán el verdadero significado de la familia y de la libertad.

27 DE NOVIEMBRE

Locas por el cambio

Cuenta la divertida historia de Paula (Mariel Molino), quien ha tenido una vida llena de privilegios que la han llevado a sentirse conforme, pero insatisfecha con su vida, y de Paulina (Sofía Sisniega) quien ha experimentado lo contrario y quien se siente agobiada con las responsabilidades de la vida moderna. Todo cambiará un fatídico día en el que se pondrán en los zapatos de la otra y descubrirán que no todo es lo que parece, y entre enredos y aventuras, literalmente experimentarán en cabeza propia lo que las hace tan diferentes y similares a la vez.