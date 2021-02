Científicos chinos se preparan para una eventual futura pandemia

Los investigadores del Instituto de Descubrimiento de Medicamentos en Beijing están analizando tratamientos y medicamentos que se podrían requerir en caso de que se presenten otras amenazas sanitarias a gran escala en el futuro.

Aún falta tiempo para superar la actual pandemia de Covid-19, sin embargo, científicos chinos han asegurado que se preparan para una eventual futura epidemia.

Ding Sheng, director de la institución, indicó que “esperamos descubrir una nueva forma de comprender las enfermedades y también desarrollar nuevas tecnologías para el desarrollo de fármacos. Esperamos poder difundir nuestros conocimientos y tecnologías desarrolladas aquí para apoyar entidades como estas”, indicó.

“Durante la pandemia de Covid, realmente centramos todos nuestros esfuerzos de inmediato en encontrar fármacos contra este virus”, añadió Ding.

El centro de investigación cuenta con el apoyo de la Fundación Bill y Melinda Gates y trabaja de la mano con la Universidad de Tsinghua.

Los responsables del lugar aseguran que, en principio, el coronavirus estará en el mundo durante varios años, por lo que es necesario prepararse con medicamentos y vacunas que, además de ser seguras y efectivas, puedan producirse a bajo costo, pues se requerirán millones de dosis en países que no pueden pagar su fabricación.

“La principal razón por la que muchos países en desarrollo tienen problemas para acceder a esos medicamentos que salvan vidas es porque no pueden costearlo. No tienen la capacidad de desarrollar y manufacturar esas drogas, así que con estas tecnologías, con desarrollos de procesos de código abierto se les facilita el acceso”, destacó Yanzhong Huang, socio del Global Health Council on Foreign Relations.

Los expertos señalan que aunque la pandemia ha dividido a numerosas potencias que se han centrado en estar a la cabeza de los desarrollos médicos, la clave es aprender a trabajar en equipo para que todos esos descubrimientos estén disponibles para la población.