Air by Quirky: una bocina enorme compuesta por cinco pequeñas

¿Por qué conformarte con una única bocina, cuando puedes tener cinco? Esa es la idea detrás de Air by Quirky, una bocina que puede dividirse en cinco para ofrecerte la posibilidad de llevar tu música a diferentes habitaciones al mismo tiempo.

La idea de Air es simple, es una bocina que puede usarse como tal con toda su potencia, pero también de manera separada. Cada una de las cinco unidades magnéticamente unidas tiene un botón de encendido y un puerto de carga microUSB, por lo cual puedes cargarlas juntas o separadas.

La bocina central es el eje del resto de las unidades, y tiene un botón de encendido y dos de ajustes de volumen.

Un sistema de sonido envolvente

Air by Quirky puede funcionar como una única bocina con sonido envolvente. Este dispositivo tiene sonido estéreo de dos canales –derecha e izquierda–, a diferencia de muchas bocinas Bluetooth. Este altavoz tiene 24 vatios de potencia cuando funciona unida, y la verdad mis pruebas dejan confirmar que este dispositivo tiene un sonido bastante potente como para animar una fiesta en una habitación grande.

En mis pruebas, cuando lo utilicé de forma independiente, simplemente puse cada uno en una habitación diferente. Así, si te vas a tomar una ducha, mantienes la misma música que estás escuchando en el salón, en el jardín o en tu habitación.

Algo que debes tener en consideración, es que la bocina central comanda al resto en términos de volumen, aunque no de encendido, porque cada una de ellas es independiente en este caso.

Conectividad

Algo interesante de Air by Quirky es que no posee una aplicación como tal, sino que se conecta simplemente mediante Bluetooth, sin necesidad de nada más. La reproducción de música se controla mediante la aplicación que estés utilizado para la música, y cuando emparejas el dispositivo solo verás uno bajo el nombre de “Air”, no cinco, que es el número de las bocinas.

Y es que las bocinas no funcionan de manera independiente, es decir, no puedes escuchar diferentes canciones en cada bocina.

Si bien es cierto que cuando están juntas funcionan como una gran bocina con sonido envolvente, cuando las separas, estas pueden controlar –cada una de ellas– su propia forma de emitir la música. Así, la bocina central se encargará de regular el audio de las que estén funcionando juntas en ese momento, mientras que las separadas se encargarán de gerenciar su propia calidad de sonido.

Cada bocina tiene un conector de cada lado para unirse a otras, y cada vez que unes una bocina a otras, ellas mismas se regulan para darte el mejor sonido combinado que pueden generar juntas.

Batería y otros detalles

La empresa dice que una vez cargado al 100 por ciento puedes obtener siete horas de batería. A esto debemos sumar que tiene resistencia IPX4, lo que significa que resiste salpicaduras, una lluvia ligera o que lo pongas cerca de ti en la ducha, aunque no te recomendamos colocarlo tan cerca.

Precio

Esta bocina tiene un precio de US$249 y está disponible en color negro, rosa y gris. Puedes hacer funcionar de manera conjunta hasta 75 bocinas.