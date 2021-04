5 accesorios para sacarle el máximo provecho a tu televisor

¿Te has comprado una nueva Smart TV o tienes un viejo televisor al que crees que le puedes sacar mucho más partido que ver la TDT y alguna serie de Netflix? No lo dudes, tu televisor puede tener mucha más presencia en tu salón o en una habitación si sabes como sacarle partido y con estos accesorios puedes exprimir al máximo cómo la usas.

Da igual si tienes un nuevo modelo de Smart TV o tienes un televisor antiguo que a duras penas se le puede llamar inteligente. Estos accesorios no solo le darán más funcionalidades, puede que ese viejo televisor tenga una segunda vida por delante y te ahorres mucho dinero.

Cuenta con teclados para navegar por internet, auriculares inalámbricos para escuchar tu programa favorito sin molestar a nadie o que te molesten, incluso reproductores para esos viejos TV que no sabes qué hacer con ellos.

Teclado inalámbrico con touchpad

Si tienes una nueva Smart TV con conexión a internet puede que no sepas que tiene un navegador a internet que puedes utilizar para hacer prácticamente de todo que puede hacer un navegador. Pero si no quieres pasarte 20 minutos intentando escribir una URL con el mando a distancia, necesitas un teclado inalámbrico.

Logitech K400 Plus es uno de los teclados más comunes usados para Smart TV porque además de teclado tiene un touchpad para moverte por la pantalla. No es Bluetooth, si no que utiliza un adaptador USB inalámbrico, lo cual es mejor porque así te olvidas de configuraciones o lag, conectar y usar.

Es muy económico, cuesta 20 dólaresen Amazon con envío gratis y rápido para clientes con Prime.

Si por el contrario quieres un teclado más compacto con conexión Bluetooth y que además mantenga touchpad, puedes elegir uno de los miles de modelos que se repiten en AliExpress como Vontar que apenas cuesta 7 dólares.

Es mucho más pequeño, casi con el tamaño y forma de un mando de juegos y además tiene retroiluminación de colores.

Reproductor WiFi para streaming

Uno de esos productos que revoluciona por completo el uso de un televisor son los reproductores en streaming. Pequeños, se conectan por detrás del televisor y a internet y te dan un montón de funcionalidad. Pueden revivir cualquier televisor antiguo.

Amazon Fire TV Stick es una de las mejores opciones por su relación calidad precio. La versión estándar cuesta tan poco como 29,99 euros y te ofrece reproducción en streaming de casi cualquier aplicación en Full HD.

Si lo que quieres es tener mejor calidad de imagen entonces apuesta por Fire TV Stick 4K. Además de contar con compatibilidad para hacer streaming de contenidos en 4K, también tiene un mando capaz de controlar el volumen del televisor. Puedes conseguir lo en Amazon por 60 dólares.

Si deseas optar por un producto con Android TV sin duda te recomendamos Chromecast con Google TV que une lo mejor de los dos mundos que ha creado Google. Por un lado es un reproductor con Android TV al que le puedes añadir aplicaciones y tiene una guía de contenidos de tus aplicaciones de streaming que te recomendará programas.

Auriculares Bluetooth

No hay nada como ver con tranquilidad una película, serie o tu programa favorito. Pero por situaciones fuera de tu control exista mucho ruido a tu alrededor o prefieres escucharlo tranquilamente. Para ello solo necesitas unos auriculares Bluetooth que reduzcan el ruido exterior.

Mpow H7 son unos auriculares compatibles con cualquier Smart TV que tenga Bluetooth capaz de emitir audio (la mayoría) y que cuenta con una autonomía de hasta 25 horas de reproducción por menos de 24 euros.

¿Qué pasa si quieres escuchar tu programa favorito y hay demasiado ruido? Entonces deberías dar el salto a los auriculares con cancelación de ruido activa. Para ello los SoundCore Life Q30 de Anker son perfectos.

Con diseño de diadema, una autonomía de 40 horas y una buena cancelación de ruido activa, cuestan 70 dólares en Amazon.

Disco duro para guardar series, películas, fotos y vídeos

Si no quieres utilizar aparatos para conectarte a internet y hacer streaming de series y películas, eres más de los que tienen una librería inmensa de todo tipo de contenidos y los quieres ver en tu televisor, entonces los discos duros son la mejor solución intermedia.

Te recomendamos utilizar un disco duro externo portátil. Son más pequeños, rápidos pero tienen menos capacidad que los más grandes de escritorio.

Por ejemplo un Toshiba Canvio con una capacidad de 2 TB cuesta 55 dólares, mientras que un Seagate Basic de 2 TB cuesta 60 dólares. Es más fácil de desconectar de la Smart TV y conectarlo a tu portátil o a tu ordenador de escritorio para pasar archivos.

Si en cambio prefieres tener un disco duro de alta capacidad conectado a tu televisor el Seagate Expansion Desktop de 6 TB cuesta 110 dólares.

Es más difícil de desconectar porque requieren conexión a la corriente, pero su alta capacidad lo hace perfecto para personas que tienen librerías inmensas de contenidos.

Barra de sonido

Si hay un accesorio que te hará querer todavía más tu televisor ese es una barra de sonido. Hay que reconocer que lo que han avanzado los televisores en cuando a calidad de imagen se lo han ahorrado en el sonido. Que los televisores sean tan delgados no ayuda.

Con una barra de sonido tendrás una calidad de sonido que tu TV no puede alcanzar de ninguna forma y que te hará no volver a querer volver a escuchar tu TV sin ella.

En las tiendas puedes encontrar una variedad enorme de barras de sonido y de entre todas te queremos recomendar la Sharp HT-SB110.

Te la recomendamos porque es una barra de sonido con conexión HDMI con ARC/CEC para que al conectarla a tu TV sea el método por defecto de salida de audio, además tiene Bluetooth para conectar inalámbricamente otros dispositivos como tu móvil y porque con sus 80 centímetros de largo tiene una potencia de 90 W.

Esta Sharp HT-SB110 tiene un precio de 80 dólares y se puede encontrar en stock en Amazon.